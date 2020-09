Corona-Krise trifft ehemalige Selbstständige…

Frühere Selbstständige in der Corona-Krise dürften nach Meinung von Beobachtern die großen Verlierer sein. Die Berichterstattung ist in den vergangenen Wochen etwas weniger umfassend gewesen. Nun allerdings sieht es so aus, als würde zunächst die Insolvenzregelung bis Ende Dezember verlängert werden. Dann allerdings dürften die Probleme nach und nach sichtbar werden, so die Auffassung der Beobachter.

Ein Bericht dazu:

„Ehemalige Selbstständige, denen es vor der Corona-Krise gut ging, sind immer häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen. Sie sind sogar überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen, verglichen im Weiterlesen...