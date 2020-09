Corona-Krise: Versicherungen stehen vor Milliarden-Problem

Der Merkel-Corona-Lockdown und die Einschränkungsmaßnahmen, die zu einem dramatischen Anstieg von Arbeitslosen und zu einer Flut von Menschen in Kurzarbeit geführt haben, brachten eine Vielzahl von Menschen in Existenznot. Am schlimmsten ist offenbar die Gastronomie betroffen. Ein ganzes Heer von Köchen, Kellnern, Gastronomen und Hoteliers sind entweder arbeitslos oder in ihrer Existenz bedroht.

Einem Bericht des „Focus“ zufolge sollen laut Bundesagentur für Arbeit rund eine Million in der Gastronomiebranche von Kurzarbeit betroffen sein. Die tatsächliche Zahl dürfte weitaus höher sein. Wann und Weiterlesen...