Corona-Maßnahmen: FDP-Politiker fordert Klagen

Die Corona-Maßnahmen der Regierung Merkel sind in diesen Stunden bereits höchst umstritten. Der vermeintliche Teil-Lockdown ist tatsächlich ein vollständiger Lockdown, so Kritiker mit Blick auf die Schließung von Gastronomien, teils von Beherberungsbetrieben, von Fitness-Studios, von Masseuren etc.

Die Maßnahmen sollen vom 2. November an bis Ende November gelten. Es sieht nicht so aus, als sollte dieser Zeitraum reichen. Innerhalb von zehn bis 14 Tagen dürfte die Regierung die Zahlen begutachten. Sie sind bei den aktuellen Testverfahren sowie bezogen auf die derzeitigen Werte Hier weiterlesen...