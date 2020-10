Corona-Pandemie in der EU: Madrid abgeriegelt

Nicht nur in Deutschland wächst die Sorge vor einer weiter um sich greifenden Pandemie. Die jüngste Ankündigung dürfte auch in Deutschland allerdings Sorgen bereiten: Madrid wird offenbar ganz abgeriegelt. „Die Anordnung wird mit Veröffentlichung im Amtsblatt in den nächsten Tagen in Kraft treten“, so der Gesundheitsminister Spaniens, Salvador Illa.

Bewegungsfreiheit und soziale Kontakte

Die Abriegelung bezieht sich darauf, dass die Bewegungsfreiheit sowie die sozialen Kontakte eingeschränkt würden, sofern die sogenannte 14-Tage-Inzidenz in einer Stadt je 100.000 Einwohnern bei mehr als 500 Neuinfektionen liegt Hier weiterlesen...