Corona: Portugal will sich an Schweden orientieren

Laut einem Bericht der “Welt” soll die Zahl der Corona-Infektionen in Portugal „rasant“ steigen. Während anderenorts schon ein zweiter Lockdown diskutiert oder durchgeführt wird, lehnt man in Lissabon aus wirtschaftlichen Gründen einen weiteren Lockdown ab. Stattdessen will Portugal eine andere „Virus-Strategie“ anwenden, die auch für andere europäische Länder interessant sein könnte.

Medien berichten zudem, dass sich in Europa „die zweite Corona-Welle“ aufbaue, Länder würden „fieberhaft nach Lösungen suchen“, wie man mit den steigenden Infektionen umgehen solle. Für Portugal indes steht fest: Es Weiterlesen...