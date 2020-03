Corona-Virus: Bitte nicht krank werden – … kaum noch Intensivbetten

In Deutschland geht das Corona-Virus noch lange nicht so intensiv umher wie in Italien. Dennoch: Aktuell warnen Experten davor, dass es bei uns nur 28.000 Intensivbetten gibt. Naturgemäß ist nur ein Bruchteil der Betten frei, denn auch Herzkranke, an Krebs Erkrankte und andere schwere Fälle benötigen die Betten. Aktuell sind in Deutschland erst 1.296 Menschen an dem Virus „Covid-19“ erkrankt. Doch täglich werden es mehr.

