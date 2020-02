Corona-Virus jetzt auch in Deutschland: Misstrauen Sie der Politik

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in letzter Sekunde noch umgeschwenkt. Er sieht eine „neue Lage“ und plädiert dafür, das Corona-Virus nun ernst zu nehmen. Wir hatten dies bereits in den Vortagen und -wochen angemahnt. Offiziell ist das Virus nun auch bei uns angekommen. Es gibt mittlerweile offiziellen Fall in Baden-Württemberg und einen in Nordrhein-Westfalen.

Italienreise

Der Patient aus Baden-Württemberg hat sich wohl auf einer Reise nach Italien angesteckt, heißt es. Er wohne im Landkreis Göppingen bei Stuttgart. Er habe grippeähnliche Symptome gehabt und noch