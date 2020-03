Corona-Virus: Mortalitätsrate jetzt bekannter…

Das Corona-Virus sollte, so hieß es zwischenzeitlich, eine Mortalitätsrate haben, die bei 1 % bis 2 % liege. Die Schätzungen sind jetzt durch die Praxis widerlegt. Die Mortalitätsrate ist heute schon höher. So wurde am 3. März bekannt, dass weltweit fast 89.000 Ansteckungsfälle gezählt worden sind. Betroffen waren bis dato offiziell 68 Länder.

Nur sind diese Länder erstens wahrscheinlich keine vollständige Liste der betroffenen Nationen – da die Inkubationszeit bis zum Ausbruch und Erkennen der Krankheit bei zwei Wochen liegt. Nach den Hier weiterlesen...