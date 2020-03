Corona-Virus-Panik: Vor 6,7 Wochen wollte der Mainstream davon nichts wissen

Die Corona-Entwicklung können wir alle jetzt auf fast allen Seiten im Internet in „Tickern“ verfolgen. Sportverbände beenden Wettbewerbe, immer mehr Länder machen die „Schotten dicht“, in Deutschland werden Schulen geschlossen. Noch vor wenigen Wochen aber, dies als Erinnerung, war alles anders. Die „Mainstream-Medien“ sind sich fast einig gewesen, dass das Virus allenfalls von Verschwörungstheoretikern herbeigesehnt werde. Eine Pandemie sei weit entfernt. Dementsprechend erstaunlich ist die Kehrtwendung in der Berichterstattung, die fast schon so wirkt, als sei die ganze Situation so gewollt. Hier weiterlesen...