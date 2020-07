Corona-Warn-App Deutschland: Lächerlicher Erfolg

Wenn es nach den Berichten in den meisten Medien geht, ist die Corona-Warn-App in Deutschland bereits ein voller Erfolg. Das RKI (Robert-Koch-Institut) meldet “bereits” mehr als 14 Millionen Downloads. Daraus schließt beispielsweise chip.de unzulässig, dass “knapp 18 % der deutschen Gesamt-Bevölkerung (…) die App also installiert” habe – dies sei ein guter Wert. Schon diese Deutung ist falsch. “Herunterladen” und (noch) installiert zu haben, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Zudem haben zahlreiche Menschen zwei Smartphones. Nicht jede “heruntergeladene App” wird damit Weiterlesen...