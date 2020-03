Corona: Warum bei uns Atemschutzmasken fehlen…

Unglaublich, was sich die Regierung in Deutschland im Zusammenhang mit dem Schutz vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus leistet. Praxen klagen, dass das Schutzmaterial langsam zur Neige geht, teils offenbar in diesen Tagen. Krankenhäuser klagen, dass es kein Material gäbe. Und selbst das GroKo-Mitglied Karl Lauterbach meinte, die Ansteckungskurve könne viel flacher verlaufen, wenn alle eine Atemschutzmaske tragen würden. Dann reduziert sich zumindest die Gefahr einer Ansteckung über den Tröpfchenweg. Dazu passt nun allerdings ein Bericht über die Aktivitäten der Bundesregierung Hier weiterlesen...