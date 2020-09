Corona-Zahlen für Deutschland: Sinkend, sinkend, sinkend

Die Zahl derjenigen, die aktiv an dem Corona-Virus erkrankt sind, bleibt in Deutschland weiterhin erstaunlich niedrig. Aktuell sind gut 17.000 Fälle beim Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet. Dabei hat das Institut zudem 30 neue Fälle aufgelistet, in denen ein Mensch mit dem Corona-Virus gestorben ist. Insgesamt gibt es bei uns in Deutschland damit 9.325 Todesfälle, die das Institut mit dem Corona-Virus in Verbindung bringt. Die Zahlen sinken in Merkel-Deutschland damit auf breiter Front. Messbar ist dies nicht an der kritisch zu ermittelnden Reproduktionszahl Weiterlesen...