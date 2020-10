Corona-Zahlen jetzt verdoppelt – oder?

Die Zahl der positiv Getesteten in Deutschland steigt weiterhin. Tatsächlich hat sich die Zahl der Tests deutlich erhöht. Sie steigt derzeit fast von Woche zu Woche. Nun allerdings wurden Zahlen bekannt, die belegen, dass auch die Quote an positiv Getesteten deutlich zunimmt. Die Zahlen sind bezogen auf das Infektionsgeschehen relevant.

Positiv-Quote auf 2,5 % gestiegen

Die Positiv-Quote der positiv Getesteten ist in der vergangenen Kalenderwoche auf 2,48 % gestiegen. Dies sind bei 29.003 positiv Getesteten und 1.167.428 getesteten Menschen inzwischen immerhin fast 50 Hier weiterlesen...