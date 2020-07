Crash der Lebensversicherungen in Deutschland – der nächste Schritt

Die Lebensversicherungen in Deutschland stehen praktisch vor einem kleinen Crash. Nach einer Analyse des Bundes der Versicherten sind mehr als 20 % der Unternehmen in Schwierigkeiten. Kunden müssen in der ersten Sekunde noch nicht mit Problemen rechnen, da die Verträge über den gemeinsamen Haftungsverbund „Protector“ abgesichert werden. Das gemeinsame Dach hält jedoch möglicherweise nicht besonders lange.

Kürzlich warnte der Chef des großen Anbieters R+V: Die Niedrigzinsen in der Euro-Zone und auch in Deutschland können dazu führen, dass die Garantiezinsen noch einmal sinken. Weiterlesen...