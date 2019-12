CSU-Verkehrsminister Scheuer: Bevölkerung will Politiker aus dem Amt jagen

Andreas Scheuer möge zurücktreten, verlangt die Mehrheit der Bundesbürger. Das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) hat eine Umfrage bei „Yougov“ in Auftrag gegeben, aus der hervorgeht, dass 60 % der Menschen den Rücktritt als Verkehrsminister verlangen. Nur 13 % der Befragten gaben an, der Minister solle im Amt bleiben. 26 % wussten keine Empfehlung abzugeben. Die Umfrage offenbart, wie dramatisch schlecht die Stimmungslage um Scheuer inzwischen ist. Der Verkehrsminister gilt als Schuldiger in der „Maut“-Affäre. Das Verkehrsministerium hatte die Verträge mit privaten Betreibern Hier weiterlesen...