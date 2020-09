Dänemark wegen Immunität neidisch auf Schweden

Aktuell zeigt sich in der Diskussion um die vermeintlich “richtige” Strategie im Kampf gegen das Corona-Virus, dass Schweden offenbar zumindest nicht so sehr daneben liegt, wie es die deutschen Medien lange Glauben machen wollten. Einem Bericht des “Focus” nach hat der Mathematiker Tom Britton nun in der Kopenhagener Zeitung Politiken die höhere Immunität verantwortlich gemacht. “Aber bereits 20 Prozent Immunität in der Bevölkerung machen einen großen Unterschied”, ließ der Mathematiker wissen. Am Anfang einer Epidemie würden die sozial Aktivsten infiziert. Diese Weiterlesen...