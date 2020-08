Dank an Merkel-Politik: „Leute, denen es eigentlich gut ging“, werden zu Hartz-IV-Empfängern

Die wirtschaftliche Not durch die Lockdown-Politik der Merkel-Regierung ist fast mit Händen zu greifen. So sollen am Ende bis zu 50 % der Gastronomie-Betriebe aufgeben müssen. Zudem würden, so sagt es jetzt der „Chef“ des größten Jobcenters in Deutschland, Dirk Heyden von „team.arbeit.hamburg“, „Leute, denen es eigentlich gut ging“, nun zu Hartz-IV-Empfängern. Die Situation droht zu eskalieren, meint diese Redaktion.

Anzahl der Leistungsbezieher explodiert regelrecht

Schon jetzt erhöht sich die Zahl der Leistungsbezieher ganz beträchtlich. Der Behördenchef sprach „Focus Online“ gegenüber davon, dass Weiterlesen...