Das Ende der Freiheit? EZB arbeitet an Alternative zu Bargeld

In China und in den USA wird offenbar schon an der Einrichtung von digitalem Zentralbankgeld gearbeitet. Die Europäische Zentralbank sieht sich deshalb unter Zugzwang, eine Alternative zum Bargeld zu kreieren. Auch Facebook hat bereits seine eigene Währung „Libra“ vorgestellt. Die deutschen Banken reagierten nun. Mitte Juni hat der Bundesverband deutscher Banken (BDB) ein Positionspapier zu „Europas Antwort auf Libra“ veröffentlicht. Darin untersucht der Bankenverband das Potenzial und die Bedingungen eines digitalen, programmierbaren Euro aus.

Planungen gehen voran

Der italienische Bankenverband ABI soll bereits