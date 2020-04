Das Ende der Globalisierung

„Der türkische Präsident Erdogan hat am Montag die Gründung einer neuen Weltordnung angekündigt“, so lauten die einleitenden Worte eines Berichts der Deutschen Wirtschaftsnachrichten (DWN), die auf einem Bericht von CNN Turk basieren. Die Corona-Krise führe zum Ende der Globalisierung und zum Ende des Zeitalters des Geldes und der Aktienmärkte, so Erdogan.

Die aktuelle Krise habe gezeigt, dass es in der Weltwirtschaft nicht nur um die Erhaltung der Aktienmärkte gehe, sondern um eine gerechte Verteilung. Nach der Corona-Pandemie werde nichts mehr so sein, wie zuvor, prophezeit Erdogan.