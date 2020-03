Das Ende des Öl-Standards und der neue Goldstandard

Das Scheitern der OPEC-Gespräche in Wien am Freitag und die Ankündigung Saudi-Arabiens, eine Erhöhung seiner Marktanteile durch billiges Öl anzustreben, hat zu einem historischen Preisverfall des Öls geführt. Der Ölpreis ist am Montag um mehr als 20 Prozent, also massiv gefallen und hat sich in diesem Jahr, was noch sehr jung ist, bereits halbiert.

Solche dramatischen Preisschwankungen können einen ziemlichen Schock auslösen. Für aufgrund der Klimahysterie angeschlagene Fluggesellschaften und für die Verbraucher könnte dies jedoch eine gute Nachricht sein, denn Treibstoff wie Hier weiterlesen...