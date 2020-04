Das Ende des Petrodollars: OPEC zerfällt

Die OPEC dürfte zu jenen Organisationen gehören, die bislang die Interessen des Deep State vertreten haben. Mit der Eingliederung der Federal Reserve Bank in das US-Treasury, das Finanzministerium, ist die Federal Reserve praktisch keine private Organisation mehr, sondern verstaatlicht. Donald Trump ist damit quasi der Direktor der US-Notenbank und sein Ziel ist es, ein goldbasiertes Währungssystem einzurichten und damit das Fiat-Schuldgeldsystem und den Petro-Dollar, der die Mehrheit der Länder in den letzten Jahrzehnten in dieses diktatorisch Geldsystem zwang, abzuschaffen.

