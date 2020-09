Das Mittelstands-Ende der Merkel-Regierung

Der Mittelstand in Deutschland geht – bald – am Krückstock. Das Ende naht, so aktuell Prof. Eberhard Hamer, ein bekannter Mittelstandsforscher und -praktiker über pi-news.net. Der Wirtschaftsstop, den die Regierung von Angela Merkel verhängte, geht an die Substanz. Das ist nicht neu, indes gäbe es Rettungsmöglichkeiten.

Die Regierung und namentlich die Minister Scholz und Altmaier scheinen diverse Rettungspakete mit der Gießkanne zu verstreuen. Gerade die Großindustrie darf sich über Subventionen freuen, wie sie etwa die Lufthansa genießt. Auch das Bankengewerbe darf demnächst Weiterlesen...