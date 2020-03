Demokratie vom „Feinsten“: Macron will Rentenreform ohne Zustimmung beschließen lassen

Die Rentenreform in Frankreich ist fast schon beschlossene Sache beschlossene Sache. Nicht „demokratisch“ im Parlament, wie es in einer demokratischen Verfassung wahrscheinlich zu erwarten wäre, sondern „per Dekret“, also per Beschluss. Die Nationalversammlung wird sich dazu nicht per Abstimmung äußern dürfen. Hintergrund der Operation der Macron-Regierung: Die Abgeordneten waren am Wochenende dienstfrei in der Regel nicht vor Ort. Danach wurde nach Art. 49, 3 der Verfassung beschlossen, ein einfaches Dekret zu verwenden. Die Rentenreform ist nun gültig.

Zudem dürfen die Menschen in Hier weiterlesen...