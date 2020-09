“Den” Impfstoff gibt es nicht…

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat bekanntgegeben, es rechne damit, in Deutschland würde es “mehrere Impfstoffe” gegen das Corona-Virus geben. Das Institut geht sogar davon aus, dass die große Anzahl an Impfstoffkandidaten es “wahrscheinlich” erscheinen ließe, so jedenfalls Sabine Wicker, die Vizevorsitzende der “Stiko” (Ständige Impfkommission) vom Institut. Sie halte es für möglich, dass die einzelnen Impfstoffe für jeweils verschiedene Bevölkerungsgruppen geeignet wären.

Großer Optimismus

Der große Optimismus, der aus diesen Worten klingt, ist zumindest verblüffend. Denn Impfstoffe, die in der Phase III sind, müssen Weiterlesen...