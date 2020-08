Der Corona-Impfstoff-“Krieg” zwischen EU, Deutschland und Russland

Russland hat kürzlich bekanntgegeben, einen Impfstoff gegen das Corona-Virus entwickelt zu haben und die Zulassung zu erteilen. Ein südamerikanischer Staat orderte bereits den neuen Impfstoff. Ab September sollen erste Gruppierungen tatsächlich freiwillig geimpft werden. Dabei hat der öffentlichen Darstellung in Deutschland nach Russland darauf verzichtet, die Studienphase III als Voraussetzung für die Auslieferung des Impfstoffs zu erklären, wie es in der EU und in den USA der Fall ist. Dies sorgte für Empörung.

Russland: Studienphase III wird durchgeführt

