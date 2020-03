Der Deutsche Fussball dreht am falschen Rad – Rausschmiss wg. Corona und Plakaten

Am Wochenende eskalierte in der Bundesliga der DFL (Deutsche Fussball-Liga) und des DFB das nach Kritikern offensichtliche Anbiedern an „political correctness“. Fussball-Fans in Sinsheim/Hoffenheim haben Plakate in die Höhe gestreckt und den Hoffenheimer Mäzen Hopp (Milliardär) beleidigt. Der DFB operiert seit jüngster Zeit mit einem „3-Stufen-Plan“, der vorsieht, das Match zu unterbrechen, den Rasen zu betreten und schließlich ggf. das Spiel endgültig abzubrechen, solange noch „diskriminierende“ Tatbestände sichtbar seien. Politisch und zivil- bis strafrechtlich offenbar vollkommen unbeholfene Sportjournalisten sahen teils die Hier weiterlesen...