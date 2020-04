Der große Impfstoffkampf: Millionen-Anteile des neuen deutschen Wunderunternehmens bei Bill Gates…

Der erste Impfstoff, der von einer deutschen Firma gegen das Corona-Virus entwickelt worden ist, kommt von „BioNTech“. Das Unternehmen kooperiert zusammen mit Pfizer, einem Großunternehmen aus den USA. Nun geht der Impfstoff in die klinische Erprobung, in sogenannte Phasen I und II bei Versuchen an „Freiwilligen“. Die Phase III dann soll die Wirkung endgültig bestätigen. Das Paul-Ehrlich-Institut hat am 20. April dem klinischen Test zugestimmt. Dies wurde in Deutschland in den Medien weithin gefeiert. Weniger bekannt ist die Rolle des Impf-Großmeisters Weiterlesen...