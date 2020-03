Der positive Nebeneffekt von Covid-19

Während Medien, Politiker und manche TV-Ärzte angesichts der Corona-Krise Panik verbreiten, hat der weltweit den Menschen auferlegte Rückzug in die Wohnungen und Häuser auch einen positiven Nebeneffekt. In die bisher vom Massentourismus geplagte Stadt Venedig kehren mit der Ruhe und dem eingestellten Schiffsverkehr auch wieder Wildtiere in die Stadt und in die Kanäle zurück.

Seitdem keine Kreuzfahrtschiffe mehr die Stadt überschwemmen und die jahrhundertealten Häuser und Kanäle zerstören, haben sich auch die Wasserwege und Kanäle in der alten Lagunenstadt verändert. Die Stadt Hier weiterlesen...