Der Reproduktionszahl-Schwindel im Corona-Streit

Die Regierung in Deutschland feiert sich momentan etwas, so der Eindruck von Beobachtern. Hintergrund ist die langsamere Ausbreitung des Corona-Virus. Diese allerdings fußt, so Kritiker, auf falschen Annahmen. Denn nachdem über viele Tage die durchschnittliche Anzahl an Tagen für die Verdopplung die entscheidende Maßzahl war, wird nun die Reproduktionszahl von 0,7 „gefeiert“. Rechnerisch würde damit ein Infizierter 0,7 andere Menschen anstecken. Mit anderen Worten: Die Anzahl der Menschen, die sich infizieren, nimmt automatisch ab – wenngleich auch nicht linear, da die Weiterlesen...