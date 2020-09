Der teure Maskenspaß in Deutschland: Gut 5,9 Milliarden Euro!

Die FDP hat in einer Anfrage im Bundestag an das Gesundheitsministerium einen kleineren Skandal ausgegraben: Die Beschaffungskosten für die Masken, die in Deutschland einlagern, sollen bei gut 5,9 Milliarden Euro liegen. Aktuell lägen demnach 1,248 Milliarden Schutzmasken bei uns in Deutschland in Aufbewahrunsstellen. Dafür und „inklusive geplanter weiterer maßgeblicher Maskenlieferungen bis Ende 2021“ würden immerhin gut 5,9 Milliarden Euro fällig.

Beraterkosten on top

Die Masken selbst gelten zumindest bei Kritikern nur bedingt als Hilfe im Kampf gegen das Corona-Virus. Die Wirkung ist deshalb Weiterlesen...