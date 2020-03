Deutscher Staat gibt bekannt: Staatliche Nahrungsmittel-Reserven werden nicht angetastet

In Deutschland ist nach behördlichen Angaben – wie etwa der „Deutschlandfunk“ dokumentiert – die Versorgung mit Lebensmitteln nicht gefährdet. Das „Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe“ gibt deshalb bekannt, dass es „im Moment (…) keine Planung (gebe), die staatlichen Nahrungsmittel-Reserven anzutasten“, so der Präsident in einer Stellungnahme gegenüber dem „Tagesspiegel am Sonntag“. Daher sei es sinnlos, Hamsterkäufe zu tätigen.

Unger beruhigte die Bevölkerung zudem dahingehend, dass die Versorgung mit Wasser und Strom „nicht gefährdet“ sei. Wie lange diese Angaben in die Zukunft projizierbar Hier weiterlesen...