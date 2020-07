Die Bank und schmutzige Geschäfte: Anleger verklagen Deutsche Bank wegen Epstein-Geschäften

Nachdem die Deutsche Bank mit Vorwürfen wegen ihrer Geschäfte mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und dessen Kinderhandelsnetzwerks überschüttet worden ist, wurde das Finanzinstitut von der New Yorker Bankenaufsicht zu einer Geldstrafe von 150 Millionen Dollar verurteilt. Epstein, der über Jahrzehnte Minderjährige an zahlende Kundschaft vermittelte, wirft ein schlechtes Licht auf die internen Kontrollen der Bank und ihr mangelndes Wissen über ihre Kundschaft. Womöglich wusste die Bank – zumindest in den oberen Chefetagen – aber ganz genau von den Geschäften des Millionärs, Weiterlesen...