Die Beliebtheitsskala der Unions-Kandidaten-Bewerber….

Wenn in der Union heute ein neuer Kanzlerkandidat bestimmt würde, dann wäre bei der Wahl zumindest Friedrich Merz der aussichtsreichste Kandidat. Der Sauerländer kommt insgesamt auf einen Anteil von 27 % der Stimmen, so der „Focus“ in einem Beitrag über eine entsprechende Umfrage. 35 % der Unionsanhänger sind gar der Meinung, Merz solle Kanzlerkandidat werden. Die Umfrageergebnisse sind relativ überraschend, insofern Merz zuvor fast schon aus der Politik ausgeschieden war.

Armin Laschet gilt dieser Umfrage nach als Nummer 2. Der NRW-Ministerpräsident der Hier weiterlesen...