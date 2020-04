Die bittere Wahrheit über “Alte” und Corona…

Jüngst ging die Horrormeldung umher, in Schweden würden nun Ü80-jährige Corona-Kranke ihrem Schicksal einfach überlassen. Sie würden zum Sterben zurückgelassen, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Die Aussage erinnerte an die Diskussion um die Älteren in Straßburg vor Wochen sowie an die Vorkommnisse in Altenheimen. Nur: Die “bittere Wahrheit”, so erinnerten im Zuge dieser Diskussionen Kritiker, ist, dass unsere unethische Gesellschaft von jeher ältere Menschen verenden lässt.

Verhungern: Durchaus eine “Alternative” – früher

So sei es oft Brauch gewesen, in ländlichen Gegenden etwa Weiterlesen...