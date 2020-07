Die nächste Corona-Inszenierung – Wann kommt es denn einmal zum wirklichen Ausbruch?

Die jüngsten Zahlen zum Corona-Virus sind erschütternd. Nach den vorliegenden Daten, die von der bekannten John-Hokins-University kommen, ist die über uns hereinbrechende Corona-Pandemie wohl ausgeblieben. In der ersten Welle jedenfalls. Denn an verschiedenen Stellen wird jetzt wieder Panik geschürt. Zuletzt etwa in Lohne, das im Landkreis Vechta liegt. Darauf gehen wir an dieser Stelle gar nicht mehr ein, sondern verweisen auf die ausbleibenden Ausbrüche nach den zahllosen angeblichen Problemfällen: Die Black-Life-Matter-Demos – ohne weitere Infektionsausbrüche, die Anti-Corona-Maßnahmen-Demos – ohne weitere Infektionsausbrüche, Weiterlesen...