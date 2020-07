Die nächsten beiden Impfstoffe gegen Corona mit Testergebnis…

In den vergangenen Tagen haben weitere Unternehmen ihre Testergebnisse im Kampf um den Impfstoff gegen das Corona-Virus veröffentlicht. Dies ist AstraZeneca, dessen Daten auf einem Test an 1.000 Probanden basieren. Der Wirkstoff, so der verkündende Wissenschaftler, sei “sicher” und würde eine Antwort des Immunsystems hervorrufen. Erstaunlich genug, dass die “Sicherheit” hier schon in dieser Phase beschrien wird, so Kritiker.

CanSino: Phase 2

Ebenfalls Ergebnisse lieferte ein chinesisches Unternehmen mit dem Namen CanSino. Dieses Unternehmen befand sich bereits in der sogenannten Phase-2. Hier werden Weiterlesen...