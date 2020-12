Die neue Klassengesellschaft? Sonderrechte für Menschen mit Corona-Impfpass…

Endlich, so jedenfalls die große Mehrheit in Deutschland, wird ein Impfstoff gegen das Corona-Virus zugelassen. Aktuell betrifft dies den Impfstoff, den die BioNTech aus Mainz entwickelt hat. Dieser Impfstoff wird ab der neuen Woche wohl schon in Großbritannien eingesetzt werden können. 800.000 Dosen möchten BioNTech und deren Partner Pfizer dorthin bringen. Kaum ändern sich die Impfvoraussetzungen, entbrennt nun erwartungsgemäß die Diskussion um „Sonderregelungen“, die Menschen mit Corona-Impfschutz möglicherweise erhalten könnten.

Restaurants, Kultureinrichtungen und Sportveranstaltungen

