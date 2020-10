Die neue “Welle”: Neue Fakten…

Die neue Corona-Welle hat in den Medien wie auch in der Politik erhöhte Alarmbereitschaft ausgelöst. Die “zweite Welle” wird seit Wochen angekündigt. Neue Fallzahlen demonstrieren, dass wir bei uns immer mehr Menschen finden, die mit dem Corona-Virus infiziert sind. Daran zweifelt niemand – es geht also nicht um “Corona-Leugnung”, wenn diese Zahlen in einem anderen Licht anders bewertet werden.

Positivrate: Warum schreiben die Medien nicht davon….

Wir können dennoch einen anderen Aspekt betrachten: Die sogenannte “Positivrate”. Dies ist die Quote derjenigen unter den Hier weiterlesen...