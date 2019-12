Die Sonnen“lüge“ und der Krebs

Vor wenigen Tagen ist ein wichtiger Umschwung gelungen: Jetzt werden die Tage wieder länger. Die Sonne scheint länger, die Stimmung hellt – tendenziell – wieder auf. Noch genießen wir die Sonne. Doch schon bald werden wieder Warnungen in Umlauf kommen, die vor allzu ausführlichem Sonnenbaden warnen. Die Sonne verursache Krebs. Diese Behauptung wird zwar gebetsmühlenartig und sicher auch im Sinne der Pflegeindustrie verbreitet – sie könnte aber falsch sein. In diesen dunklen Tagen erinnern wir daran, wie die Sonne uns in Hier weiterlesen...