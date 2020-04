Die Unwahrheiten zur Corona-Sterblichkeitsrate

Das Corona-Virus ist in zahlreichen Fällen “lebensgefährlich”, heißt es. Die entscheidende Größe aller aktuellen Schätzungen beruht darauf, wie hoch die Sterblichkeitsrate sei. Bislang gehen die diffusen Schätzungen davon aus, die Rate würde bei 2 % oder etwas höher liegen. Die Rate wird jeweils so errechnet, dass die Zahl der offiziell Infizierten Grundlage für das Ergebnis sei: Die Zahl der Todesfälle wird durch die Zahl der offiziell Infizierten geteilt. Das bedeutet am Ende, dass von offiziell vielleicht in Deutschland erwarteten 30 Millionen Weiterlesen...