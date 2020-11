Die US-Wahl (Der Wahlbetrug) – Live Ticker (aktualisiert)

LIVE TICKER US-WAHL-KRIMI (Wahlbetrug)

23.11.2020

22:34 Uhr

John Solomon von Just The News: „BREAKING: Präsident Trump erzielt zwei Siege, da das Bundesberufungsgericht in der Legislaturperiode von Michigan einer Wahlprüfung zustimmt.

Die Anhörung im Michigan House ist für Mittwoch angesetzt, und das dritte Bezirksberufungsgericht gewährt eine beschleunigte Überprüfung.

Das Team von Präsident Trump sagte, es habe am Montag zwei Siege in seinem Bemühen erzielt, die Ergebnisse in mehreren wichtigen Bundesstaaten anzufechten, da sich die Gesetzgeber des Bundesstaates Michigan bereit erklärten, eine Anhörung über Weiterlesen...