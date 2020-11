Die US-Wahlen – Der Live-Ticker

In 52 Bundesstaaten waren am gestrigen Mittwoch 331 Millionen Amerikaner dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Um 5 Uhr deutscher Zeit haben fast alle Wahllokale in den USA geschlossen. Die Auswertungen, vor allen in den westlichen US-Bundesstaaten, laufen noch aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen in den USA.

Nicht nur der Präsident wird gewählt, sondern auch der Senat und das Repräsentantenhaus, der Kongress.

Am Mittwochmorgen waren einige Wahl-O-Maten in verschiedenen Wahllokalen „defekt“ und republikanischen Wahlbeobachtern wurde teils der Zutritt zu den Wahllokalen verwehrt. In Georgia hatten Weiterlesen...