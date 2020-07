Die Wahrheit zum „Corona“-Hilfspaket: Eine Merkel-Lüge

Die Großmut der Merkel-Regierung ist unendlich. Erfreulich, wenn es um die Solidarität in Europa geht, der gemeinsamen Vision. So oder so ähnlich jedenfalls lesen sich die Elogen der Medien in Deutschland. Leider stellt sich bei näherem Hinsehen heraus, dass das sogenannte Corona-Hilfspaket alles ist, aber kein Corona-Hilfspaket.

Hilfsfonds ist widerrechtlich – oder?

Zunächst der Hinweis, dass bis dato nicht einmal geklärt scheint, ob der Hilfsfonds innerhalb der EU nicht rechtswidrig ist. Denn die gemeinsame Herausgabe von Anleihen, die geplant ist, widerspricht den Gründungsvereinbarungen Weiterlesen...