Die wichtigste Corona-Zahl: Positivrate – einfach vergessen!

Die Zahlen in der Corona-Krise sind derzeit geeignet, um die Sorgen immer weiter nach oben zu treiben. Die jüngsten Schätzungen von Karl Lauterbach gehen davon aus, dass – ohne Maßnahmen – bis Weihnachten täglich mehr als 500.000 Neuinfizierte in Deutschland zu sehen wären. Dies beruht auf der Zahl der positiv Getesteten. Allerdings steigt die Anzahl der Tests tendenziell deutlich an. Deshalb ist eine andere Zahl deutlich bedeutender: Die Positivrate. Dies ist der Anteil der positiv Getesteten an der Testmenge. Diese Positivrate Hier weiterlesen...