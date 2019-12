Druck auf Papst nimmt zu: „Päpstliches Geheimnis“ bei sexuellem Missbrauch wird abgeschafft

Nachdem der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche immer weitere Kreise gezogen hat und mehr und mehr in die Öffentlichkeit dringt, sieht sich der Papst offenbar gezwungen, den Kampf gegen sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche zu verschärfen. Der Vatikan teilte mit, dass Franziskus das „Päpstliche Geheimnis“ im Falle eines Missbrauchs durch Priester abschaffen will. Nach Aussagen der Vatikanischen Medien-Plattform „Vaticannews“ soll diese Maßnahme auch dazu führen, dass Aussagen in Prozessen wegen Missbrauchs gegen die Kirche auch an zivile Behörden gehen.

