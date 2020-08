Druck von Trump? Deutschland und Frankreich brechen WHO-Gespräche ab

Seit dem Ausbruch des Corona-Virus in China lag der amerikanische Präsident im Streit mit der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen. Donald Trump warf der WHO vor, den Coronavirus-Ausbruch in Wuhan gemeinsam mit China wochenlang verschleiert und dann verharmlost zu haben.

Im April kündigte Trump an, die Finanzierung der WHO einzufrieren, sollte sich das Verhalten der „Gesundheitsorganisation“ nicht bessern. Auch ein im Mai gestelltes Ultimatum konnte die WHO, die Trump als „China-zentriert“ bezeichnete, nicht dazu bewegen, ihr einseitiges, korruptes und pro-chinesisches Verhalten zu korrigieren. Weiterlesen...