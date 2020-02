Dystopie wird Wirklichkeit in China – Drohnen überwachen Menschen

Angesichts des Corona-Virus, der sich laut Medienberichten immer mehr in China ausbreitet, entwickelt sich das Leben dort offenbar zu einer realen Dystopie, die einem Horror-Science-Fiction-Film gleicht. Wie es heißt, soll es inzwischen über 14.000 Infizierte und über 300 Tote in China geben. Angesichts einer Bevölkerung von knapp 1,4 Milliarden hält sich die Zahl der Toten aber in Grenzen. Die Grippewelle im Winter 2017/2018 kostete allein in Deutschland etwa 25.000 Menschen das Leben. Sind die Reaktionen in China verhältnismäßig? Oder gibt es Hier weiterlesen...