Ein Bundesland hat seit 9 Tagen KEINE Neuinfektion – R-Zahl steigt über 1….

Die Zahlen zum Corona-Virus in Deutschland sind ausgesprochen verwirrend, so Kritiker. Die R-Zahl (R-Faktor) jedenfalls kletterte wieder über 1. Dennoch scheint die Krise überstanden – schließlich sind in Mecklenburg-Vorpommern sein 9 Tagen keine Neuinfektionen mehr gemeldet worden. Brandenburg hat am Sonntag keinen einzigen neuen Fall gemeldet. Berlin, Bremen, Hamburg, aber auch die Flächenländer Schleswig-Holstein sowie das Saarland meldeten genau einen einzigen Neuinfektionsfall. Insgesamt soll es in Deutschland weniger als 6.000 aktive Infizierte geben. Der R-Faktor ist offenbar die letzte Instanz, um Weiterlesen...