Eine spektakuläre Meldung aus Österreich zu den Corona-Todesfallzahlen

In Österreich kam es vor Tagen zu einer spektakulären Meldung bezüglich der Todesfallzahlen. Diese Meldung ist in Deutschland weitgehend untergegangen. Sie verdient es, der Versachlichung der Diskussion wegen, dennoch erwähnt zu werden. In Oberösterreich, so die Meldung sind in der zurückliegenden Woche (d.h. in der vergangenen Woche) 133 Menschen verstorben, die als “Corona-Tote” geführt wurden. 131 von 133 Menschen sollen “dokumentierte” sowie teils “schwere Vorerkrankungen” aufgewiesen haben. Die beiden verbliebenen Fälle beziehen sich auf Menschen, die 85 bzw. 91 Jahre alt Hier weiterlesen...