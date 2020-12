Einfach mal wenig kaufen – die Corona-Strategie der Regierung

Die Regierung in Berlin scheint am Ende, so die Meinung einiger Kritiker. Die Empfehlungen zum Umgang mit den “Maßnahmen” sind in jüngster Zeit ohnehin sehr unterschiedlich ausgefallen. Die Kanzlerin empfahl vor kurzem den Schülerinnen und Schülern, bei geöffneten Fenstern in den Klassen in die Hände zu klatschen oder Kniebeugen durchzuführen. Dann wird es wärmer im Kampf gegen das Corona-Virus. Berlins Regierender Bürgermeister Müller, bei dem 5 Gesundheitsämter von 11 am Wochenende keine Fallzahlen nennen konnten oder wollten, befand es für unnötig, Hier weiterlesen...